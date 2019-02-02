2019-02-02T17:56:53+03:00
Общество

В трех селах Иркутского района восстановили электроснабжение

Электричество вернулось в дома в 16.40
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В трех селах Иркутского района восстановили электроснабжение.В трех селах Иркутского района восстановили электроснабжение.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Иркутской области восстановили электроснабжения в селах Хомутово, Урик и Грановщина. Силовой трансформатор вышел из строя утром 2 февраля в 8.10.

- Ремонт проводили три аварийные бригады, - сообщили в пресс-службе «Иркутской электросетевой компании». - Силовой трансформатор восстановлен.

Электроснабжение было подключено в 16.40 по местному времени.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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