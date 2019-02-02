В трех селах Иркутского района восстановили электроснабжение
В Иркутской области восстановили электроснабжения в селах Хомутово, Урик и Грановщина. Силовой трансформатор вышел из строя утром 2 февраля в 8.10.
- Ремонт проводили три аварийные бригады, - сообщили в пресс-службе «Иркутской электросетевой компании». - Силовой трансформатор восстановлен.
Электроснабжение было подключено в 16.40 по местному времени.
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ИСТОЧНИК KP.RU