Рекордная сумма: Ангарску на ремонт дорог выделят 400 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:36 2019-02-03T04:36:50+03:00

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Предстоящий строительный сезон в Ангарске обещает быть насыщенным. В 2019 году на дорожное строительство Ангарский городской округ привлечет средства из вышестоящих бюджетов. Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, на эти цели обещают выделить порядка 400 миллионов рублей.

Куда потратят рекордную сумму? В планах – отремонтировать участок с 1843 до 1852 километра автодороги М-53 (от выезда из города до Еловской горы). Здесь приведут в порядок проезжую часть, поставят камеры видеонаблюдения и установят освещение.

Кроме того, дорожно-ремонтные работы планируются на улицах Чайковского (от Московского тракта до Карла Маркса), Алешина (от Радужной до Горького), Новокшенова (от Саянской до Бульварной), Набережная (от Иркутской до парка имени 10-летия Ангарска), а также на Ангарском проспекте (от микрорайона Кирова до улицы Коминтерна). Продолжится реконструкция улицы Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU