СЕГОДНЯ 06:07 2019-02-03T06:07:02+03:00

В аварии под Краснодаром погибли двое жителей Бурятии. Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

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Днем 2 февраля жуткая авария произошла под Краснодаром. Здесь столкнулись молоковоз и иномарка, которая от сильного удара превратилась в груду металла.

- Водитель иномарки зацепил колесами обочину и не справился с управлением авто, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лоб с Камазом, - сообщает «Комсомольская правда» в Кубани.

По сообщению пресс-службы УМВД по Краснодару, в результате аварии погиб 17-летний водитель легковушки и его 29-летний пассажир. Обе жертвы аварии – уроженцы Бурятии. Их иномарка также была с государственными регистрационными знаками соседней республики.

По предварительным данным, сибиряки находились в Кубани на заработках. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU