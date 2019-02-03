В аварии под Краснодаром погибли двое жителей Бурятии
Днем 2 февраля жуткая авария произошла под Краснодаром. Здесь столкнулись молоковоз и иномарка, которая от сильного удара превратилась в груду металла.
- Водитель иномарки зацепил колесами обочину и не справился с управлением авто, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся в лоб с Камазом, - сообщает «Комсомольская правда» в Кубани.
По сообщению пресс-службы УМВД по Краснодару, в результате аварии погиб 17-летний водитель легковушки и его 29-летний пассажир. Обе жертвы аварии – уроженцы Бурятии. Их иномарка также была с государственными регистрационными знаками соседней республики.
По предварительным данным, сибиряки находились в Кубани на заработках. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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ИСТОЧНИК KP.RU