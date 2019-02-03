МЧС: с начала года на пожарах в Иркутской области погибли 20 человек
В МЧС подвели печальную статистику. С начала года на пожарах в Иркутской области погибли 20 человек, еще 28 получили травмы. Как правило, большинство трагедий произошло в частном секторе разных районов и городов нашего региона.
- Сейчас тоже морозы в самом разгаре, - напоминают в ведомстве. – С 1 февраля уже произошло 48 пожаров, на которых погибло два человека.
Инспекторы говорят, что чаще всего ЧП происходят из-за неисправных электроприборов – печей, обогревателей.
- По сведению Иркутского Гидрометеоцентра в ближайшие дни по области ожидаются сильные морозы с минимальной температурой воздуха -35,-40 градусов, в пониженных формах рельефа -45,-50, в северных районах до -53, - напоминают в ведомстве.
Специалисты советуют установить в доме автоматические пожарные извещатели, которые в случае задымления помещения известят вас об этом.
ИСТОЧНИК KP.RU