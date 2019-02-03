45 ледовых переправ открыли в Иркутской области
45 ледовых переправ работают в 20 районах области. Аларском, Балаганском, Боханском, Казачинско-Ленском и других.
- Государственные инспекторы по маломерным судам призывают водителей соблюдать правила безопасного передвижения по зимникам, обращать внимание на предупреждающие знаки, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Ограничение грузоподъемности – одно из важнейших условий движения по такой переправе.
Всего до конца сезона в Приангарье планируют открыть 50 ледовых дорог.
- Администрации муниципальных образований Прибайкалья будут пресекать выезды транспорта на лед вне ледовых переправ, перекрывая съезды и выставляя запрещающие знаки, - сообщают в ведомстве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Грузовик провалился под лед на реке Ленена участке пути «Марково-Верхнемарково» . Лед не выдержал нагрузки и машина провалилась. Водитель вовремя выбрался из кабины и позвонил в службу спасения.
ИСТОЧНИК KP.RU