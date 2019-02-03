2019-02-03T12:16:18+03:00
Авто

45 ледовых переправ открыли в Иркутской области

Всего ледовые дороги действуют в 20 районах
Ольга БУЕВА
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45 ледовых переправ открыли в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.45 ледовых переправ открыли в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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45 ледовых переправ работают в 20 районах области. Аларском, Балаганском, Боханском, Казачинско-Ленском и других.

- Государственные инспекторы по маломерным судам призывают водителей соблюдать правила безопасного передвижения по зимникам, обращать внимание на предупреждающие знаки, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Ограничение грузоподъемности – одно из важнейших условий движения по такой переправе.

Всего до конца сезона в Приангарье планируют открыть 50 ледовых дорог.

- Администрации муниципальных образований Прибайкалья будут пресекать выезды транспорта на лед вне ледовых переправ, перекрывая съезды и выставляя запрещающие знаки, - сообщают в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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