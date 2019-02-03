2019-02-03T14:44:04+03:00
Дом. Семья

В Бурятии при помощи альпинистского снаряжения спасли корову, которая провалилась в яму

Хозяина буренки так и не нашли
Ольга БУЕВА
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В Бурятии при помощи альпинистского снаряжения спасли корову, которая провалилась в ямуВ Бурятии при помощи альпинистского снаряжения спасли корову, которая провалилась в ямуФото: Андрей КОПАЛОВ
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В городе Гусиноозерске, что в Бурятии, развернулась настоящая спасательная операция. Здесь на пустыре за многоэтажным домом в яму провалилась корова. Животное жалобно мычало в своем плену, но никак не могло выбраться наружу. Неизвестно, сколько бы продолжались страдания буренки, если бы не жители ближайшего дома. Горожане, проживающие в шестом микрорайоне, позвонили в полицию. А те в свою очередь связались со спасателями.

- На место выехали двое наших спасателей, прихватившие альпинистское снаряжение, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Так как яма была слишком большая для применения спецоборудования, спасатели спустились вниз и обвязали животное под передними и задними ногами, а также обвязали рога. Вместе с пастухами они вытащили животное. Кстати, хозяин буренки так и не объявился. Корову под расписку забрали местные пастухи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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