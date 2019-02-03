В Усти-Илимске горела школа искусств

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-03T15:05:43+03:00

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Очередной пожар в Иркутской области. На этот раз вспыхнула школа искусств №2, которая находится в Усть-Илимске. Пожарные вовремя прибыли на место и удалось избежать больших потерь.

- Сообщение о возгорании поступило в 11:08 3 февраля, через 13 минут пожар ликвидировали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Погибших и пострадавших на пожаре нет. Сейчас специалисты выясняют причину ЧП.

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В МЧС региона подвели печальную статистику. С начала года на пожарах в Иркутской области погибли 20 человек, еще 28 получили травмы. Как правило, большинство трагедий произошло в частном секторе разных районов и городов нашего региона.Инспекторы говорят, что чаще всего ЧП происходят из-за неисправных электроприборов – печей, обогревателей.

ИСТОЧНИК KP.RU