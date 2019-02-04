Конкурс, посвященный Великому чайному пути, проходит в Иркутске

СЕГОДНЯ 03:33 2019-02-04T03:44:08+03:00

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Хорошо рисуете и всегда хотели попробовать свои силы, написав картину? А может ваш ребенок - ученик художественной школы? Тогда конкурс «Фантазии о чае» для вас. Кстати, участников не ограничивают в технике выполнения фантазий. Это может быть не только рисунок, но и панно, и глиняные изделия. В общем, любой вид декоративно-прикладного искусства.

- Главное, в работах должна отражаться «чайная» тематика - могут быть изображены аксессуары для чаепития, транспортировка или сбор чайных листьев, плакаты о пользе чая, герои художественных произведений, почитающие чай и так далее, - отмечают в Музее истории города Иркутска. – Задача конкурса привлечь внимание горожан к истории Иркутска, через который проходил Великий чайный путь. Произведение может быть, как индивидуальное, так и коллективное.

Детские поделки принимают в Музее городского быта до 17 мая. Рисунки нужно приносить в паспорту или рамке. Взрослые работы будут проходить вне конкурса, но примут участие в выставке. Принести «взрослые» шедевры нужно до 18 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU