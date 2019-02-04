Иркутяне могут увидеть открытую недавно комету

СЕГОДНЯ 04:26 2019-02-04T04:26:17+03:00

А также - Большую туманность Ориона, скопление Плеяды и открытую месяц назад комету и другие космические объекты

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Иркутский планетарий до 10 февраля проводит выездные наблюдения космический объектов. Увидеть иркутяне могут галактики в созвездии Волосы Вероники, трио галактик в созвездии Льва, галактики в созвездии Большой Медведицы, Большую туманность Ориона. Изюминкой в 44-ой серии наблюдений будет комета Ивамото, открытая 18 декабря 2018 года японским любителем астрономии.

- Объект был обнаружен в созвездии Гидры и имел блеск около 13 звёздной величины, - сообщает пресс-служба Иркутского планетария. - Во время нашей серии выездных наблюдений комета будет наблюдаться в созвездии Девы. На минимальное расстояние к Земле - 44,6 млн км - комета Ивамото приблизиться 13 февраля.

Любители космоса смогут увидеть и еще одну комету Виртанена. Сейчас она «плывет» на фоне звезд созвездия Большой Медведицы. Наблюдения обычно длятся до 2-3 часов ночи.

ИСТОЧНИК KP.RU