Супруги предстанут перед судом за мошенничество на 59 миллионов рублей в Иркутске

СЕГОДНЯ 04:58 2019-02-04T04:59:31+03:00

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Прокуратура Иркутска утвердила обвинение в отношении супругов, которые по версии следствия, похитили из бюджета России 59 миллионов рублей. 15 из них они успели легализовать. Муж с женой предоставляли в Фонд социального страхования Иркутской области документы на получение социальных выплат на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – оплата отпуска по беременности и родам. Документы были поддельными. Занимались этой деятельностью они с 2007-ого по 2016 год. В какое-то время подключили и двух сотрудниц Фонда.

- В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Совершение мошенничества при получении выплат в особо крупном размере организованной группой, легализация доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупном размере», - сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. – А также «Мошенничество при получении выплат в крупном размере».

Дело направлено в Кировский районный суд Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU