2019-02-04T06:36:28+03:00
Происшествия

На дне Байкала нашли затонувший катер, погибших не обнаружили

Судно находится на глубине 215 метров [фото]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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На дне Байкала нашли затонувший катер, погибших не обнаружилиНа дне Байкала нашли затонувший катер, погибших не обнаружилиФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Спасатели МЧС России нашли на дне Байкала пропавший катер, который затонул в ноябре 2018 года в проливе Малое море. Он находился в 4 км от мыса Зундуки, Ольхонского района. По одной из версий, он направлялся к поселку Хужир, острова Ольхон.

Найти судно удалось с помощью локатора. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Найти судно удалось с помощью локатора.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Найти судно на глубине 215 метров удалось с помощью локатора. Для того, чтобы проверить свои догадки, спасатели спустили к нему телеуправляемый необитаемый подводный аппарат. Данные бортового номера подтвердили, что это был именно тот самый пропавший катер.

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат смог заглянуть внутрь судна. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат смог заглянуть внутрь судна.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- При помощи робота удалось проверить рубку и окружающее пространство, погибшие не обнаружены, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Полученная информация будет передана в региональное управление Следственного комитета России и Восточно-Сибирское речное параходство.

Напомним, что около 23 часов 25 ноября в районе мыса Зундуки на Байкале перевернулся катер. Один из пассажиров судна успел сделать звонок своим близким и сообщить о беде. На помощь тут же отправились спасатели, но им мешал разыгравшийся на озере шторм. Порывы ветра достигали 35 метров в секунду. Потерпевших бедствие продолжили искать 26 и 27 ноября, на западном побережье острова Ольхон, обнаружили тела двух погибших, рядом с которыми были спасательные жилеты. Операция продлилась еще около двух недель, после чего ее пришлось приостановить из-за сильных штормов и обледенения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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