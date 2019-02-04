СЕГОДНЯ 07:45 2019-02-04T07:45:01+03:00

Фестиваль «Театральное Приангарье» пройдет в Иркутске с 17 по 20 марта. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области.

Событие приурочено к наступившему Году театра в России

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Впервые в Иркутской области пройдет региональный фестиваль «Театральное Приангарье». Уже известно, что заявку на участие в мероприятии подали 28 театров региона. В их числе не только профессиональные коллективы, но и любительские труппы.

По замыслу организаторов, фестиваль должен стать одним из самых масштабных театральных событий года в культурной жизни региона.

- На несколько дней в столице Приангарья засверкает театральная радуга, коллективы всех мастей и форм будут радовать зрителей своими лучшими постановками, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Творческие встречи пройдут на 11 площадках города в них примут участие более 400 человек.

«Театральное Приангарье» состоится с 17 по 20 марта. Его организаторами стали правительство Иркутской области, местное министерство культуры и архивов, Иркутский драматический театр имени Н.П. Охлопкова и региональное отделение Союза театральных деятелей России.

Открывать фестиваль доверили актерам Иркутского драмтеатра. Они представят постановку повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой». Также на площадках покажут спектакли по произведениям Александра Вампилова, Владимира Гуркина, Владимира Сологуба, Антона Чехова, Натана Рознера, Владимира Высоцкого и других классических и современных авторов.

ИСТОЧНИК KP.RU