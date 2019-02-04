2019-02-04T08:09:56+03:00
Общество

57 дорожных штрафов: житель Иркутской области оплатил долги ради отдыха в Азии

Приставы запретили ему продавать земельный участок и выезжать из страны
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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57 дорожных штрафов: житель Иркутской области оплатил долги ради отдыха в Азии.57 дорожных штрафов: житель Иркутской области оплатил долги ради отдыха в Азии.Фото: Игорь БУЛАТОВ
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Перспектива сорванного отдыха и сделки по продаже участка, подтолкнула жителя Казачинско-Ленского района Иркутской области оплатить 57 штрафов за нарушение правил дорожного движения и два налога. Он накопил долгов на 37 тысяч рублей.

- Добровольно возвращать долги мужчина не спешил, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Ему было запрещено продавать земельный участок, который находится в Иркутске, а также выезжать из страны.

Чтобы не лишиться намечающегося отдыха в Азии и не сорвать сделку по продаже недвижимости, должник оплатил все свои накопившиеся штрафы и налоги.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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