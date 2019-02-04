57 дорожных штрафов: житель Иркутской области оплатил долги ради отдыха в Азии
Перспектива сорванного отдыха и сделки по продаже участка, подтолкнула жителя Казачинско-Ленского района Иркутской области оплатить 57 штрафов за нарушение правил дорожного движения и два налога. Он накопил долгов на 37 тысяч рублей.
- Добровольно возвращать долги мужчина не спешил, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. – Ему было запрещено продавать земельный участок, который находится в Иркутске, а также выезжать из страны.
Чтобы не лишиться намечающегося отдыха в Азии и не сорвать сделку по продаже недвижимости, должник оплатил все свои накопившиеся штрафы и налоги.
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ИСТОЧНИК KP.RU