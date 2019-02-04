2019-02-04T10:45:37+03:00
Происшествия

Мэра Казачинско-Ленского района и его зама осудили за получение взятки в Иркутской области

Чиновников приговорили к 4 годам лишения свободы [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мэра Казачинско-Ленского района и его зама осудили за получение взятки в Иркутской области. Фото: скриншот видео УФСБ России по Иркутской области.Мэра Казачинско-Ленского района и его зама осудили за получение взятки в Иркутской области. Фото: скриншот видео УФСБ России по Иркутской области.
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В Иркутской области вынесли приговор бывшему главе Казачинско-Ленского района Иркутской области Александру Абраменко и его первому заместителю Артему Амосову. Их признали виновными в получении взятки в особо крупном размере.

Миллионы за мусор: бывший мэр Казачинско-Ленского района осужден за взятки.видео УФСБ России по Иркутской области.Предоставлено "КП"

Сыщики выяснили, что мэрия Казачинского-Ленского района нашла подрядчика для строительства полигона твердых бытовых отходов. После чего в феврале 2017 года руководитель местной районной администрации и его заместитель получили часть взятки в размере 2, 5 миллионов рублей.

- Чиновники допустили финансовые нарушения при приеме работ, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Они необоснованно увеличивали стоимость работ, включая непредвиденные расходы на сумму более 2,5 миллионов рублей.

Бывший мэр собственноручно подписал дополнительное соглашение о выплате подрядчику аванса. Подлинность документов удалось доказать благодаря множеству экспертиз и обысков.

По приговору Казачинско-Ленского районного суда чиновники признаны виновными, они оба получили по 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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