СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-04T11:21:28+03:00

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В полицию Иркутска обратился за помощью 36-летний местный житель. Мужчина рассказал сыщикам, что делал в своей квартире ремонт и на несколько минут оставил складную лестницу в подъезде. А когда вернулся, стремянки уже не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="640" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/689861" frameborder="0"></iframe> В Иркутске разыскивают вора похитившего стремянку.ГУ МВД по Иркутской области

- Были опрошены возможные свидетели кражи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А также изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Мужчине, который похитил стремянку, полицейские предлагают добровольно сдаться. Тех, кто узнал разыскиваемого, сыщики просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU