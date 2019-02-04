В Иркутске разыскивают вора похитившего стремянку
В полицию Иркутска обратился за помощью 36-летний местный житель. Мужчина рассказал сыщикам, что делал в своей квартире ремонт и на несколько минут оставил складную лестницу в подъезде. А когда вернулся, стремянки уже не было.
В Иркутске разыскивают вора похитившего стремянку.ГУ МВД по Иркутской области
- Были опрошены возможные свидетели кражи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А также изъяты записи с камер видеонаблюдения.
Мужчине, который похитил стремянку, полицейские предлагают добровольно сдаться. Тех, кто узнал разыскиваемого, сыщики просят обращаться в ближайшее отделение полиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU