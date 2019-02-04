2019-02-04T11:21:28+03:00
Происшествия

В Иркутске разыскивают вора похитившего стремянку

Сыщики предложили ему явиться добровольно [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Похитителя стремянки разыскивают в Иркутске.Похитителя стремянки разыскивают в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В полицию Иркутска обратился за помощью 36-летний местный житель. Мужчина рассказал сыщикам, что делал в своей квартире ремонт и на несколько минут оставил складную лестницу в подъезде. А когда вернулся, стремянки уже не было.

В Иркутске разыскивают вора похитившего стремянку.ГУ МВД по Иркутской области

- Были опрошены возможные свидетели кражи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – А также изъяты записи с камер видеонаблюдения.

Мужчине, который похитил стремянку, полицейские предлагают добровольно сдаться. Тех, кто узнал разыскиваемого, сыщики просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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