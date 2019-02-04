СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-04T12:49:53+03:00

Пожар в Иркутской области: в Усолье-Сибирском рядом с промзоной горит заброшенное здание. Фото: скриншот видео группы Инцидент Иркутск.

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В пожарную службу Усолья-Сибирского поступил сигнал, очевидцы рассказали, что возле городской промышленной зоны горит заброшенное здание. Прибывшие по тревоге пожарные обнаружили, что огонь полыхает на втором этаже постройки.

- Здание заброшенное, опасных веществ в нем не хранилось, погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Пожарные проливают конструкции.

После того, как тушение будет завершено, место происшествия осмотрят инспекторы пожарного надзора, которые сообщат предварительную причину пожара.

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ИСТОЧНИК KP.RU