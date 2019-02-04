«Глобальный ехор» в Иркутске: 5 февраля в Иркутске пройдет традиционный танцевальный флешмоб

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-04T13:39:45+03:00

Он состоится в 18.00 на площади у стадиона «Труд»

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Праздничное мероприятие, посвященное началу Нового года по лунному календарю – Сагаалгану, пройдет в Иркутске уже в восьмой раз. Присоединиться к большому хороводу в честь праздника Белого месяца может любой желающий. На электронном экране планируется транслировать народные хороводы с других городов России.

Сагаалган обобъединяет старые и новые традиции. В нем буддистский обряд очищения «Дугжууба» уживается с шаманским танцем ехор, вместе они дают старт праздничным торжествам Белого месяца.

- Сагаалган – самый торжественный и главный праздник монголоязычных народов и буддистов всего мира, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Он является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.

Как и всегда, организаторами традиционного флешмоба станут активисты Иркутской областной общественной организации «Центр бурятской культуры», «Центр культуры коренных народов Прибайкалья», участники фольклорного танцевального коллектива «Улаалзай», ансамбля «Анагара» и администрация Иркутска.

ИСТОЧНИК KP.RU