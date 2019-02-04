Интернет-мошенники обманули женщину-дворника из Усолья, пообещав ей выплату «кешбэка»

СЕГОДНЯ 14:24 2019-02-04T14:24:20+03:00

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку мошенников попалась 58-летняя женщина. В полицию Усолья-Сибирского за помощью обратилась местная жительница, которая рассказала сыщикам, что стала жертвой обмана.

Женщина, которая трудится дворником, поведала полицейским, что ей позвонила девушка, которая представилась сотрудником банка. Она обрадовала сибирячку тем, что ей якобы начислен «кешбэк» в 12 тысяч рублей за использование карты. Но чтобы его получить нужно передать данные счета и коды пришедшие в СМС-уведомлениях.

- Во время диалога, лжеспециалист выяснила, что у жительницы Усолья есть счета еще в двух банках, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – После того, как женщина передала всю информацию, с ее счетов украли 50 тысяч рублей.

Получив деньги, мошенница сразу же оборвала связь с дворником.

ИСТОЧНИК KP.RU