СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-04T15:53:32+03:00

Прогноз погоды в Иркутске: 5 февраля в городе днем -26, по области до -39 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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«Сибиряк – не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается». Так давайте же следовать этой народной мудрости. Наготове теплые варежки, шапки и шерстяные носки. Аномальные холода продержатся еще несколько дней. По прогнозу синоптиков, 5-6 февраля по области ожидаются сильные морозы с минимальной температурой воздуха -37,-42, в пониженных формах рельефа -47,-52. В столице Приангарья, конечно, будет немного теплее.

Так, в Иркутске 5 февраля - переменная облачность, снега не обещают. Ветер будет дуть северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью около -36, днем столбики уличных термометров покажут -24,-26. Синоптики отмечают, что это аномально-холодная погода для этого времени года, на 8-13 градусов ниже климатической нормы.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер дует северо-западный, в северных районах юго-западный 5-10 м/с.

Температура ночью в Приангарье -37,-42, при прояснении -47,-52, в южных районах и в Катангском районе при облачной погоде -31,-36. Днём по Иркутской области 5 февраля-24,-29, в пониженных формах рельефа -34,-39.

ИСТОЧНИК KP.RU