Очередная победа: ХК «Ермак» дома обыграл казанский «Барс»
Хоккеисты ангарского «Ермака» вновь порадовали своих болельщиков и в очередном матче ВХЛ на родном льду обыграли казанский «Барс» со счетом 3:1.
Счет в матче «оранжевые» открыли в первом периоде. Вперед ангарчан вывел Артем Севостьянов. Во втором отрезке наши парни удвоили преимущество, забив в большинстве. Численное преимущество на площадке реализовал Алексей Ложкин. Правда, через несколько минут команда из столицы Татарстана одну шайбу отыграла после точного броска Артема Валеева. Ну а в заключительном периоде ангарские хоккеисты сняли все вопросы о победителе, забросив третью шайбу, которую на свой счет записал все тот же Артем Севостьянов.
Следующий матч «Ермак» проведет 9 февраля. На своем льду ангарчане примут красноярский «Сокол».
ИСТОЧНИК KP.RU
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