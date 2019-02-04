СЕГОДНЯ 17:52 2019-02-04T17:53:36+03:00

За нарушение санитарных норм в Иркутске оштрафован кондитер. Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)

За неисполнение технических регламентов он заплатит 20 тысяч рублей

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В Ленинском районе Иркутска прошла проверка пищевых продуктов. В одном из цехов по производству мучной продукции выявили ряд нарушений.

Индивидуальный предприниматель не соблюдал санитарные требования при хранении сырья и приготовления продуктов.

- Возбуждено дело об административном нарушении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. - Материалы проверки переданы в региональное управление Роспотребнадзора.

В результате, кондитер был привлечен к ответственности, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU