Бурятский новый год в Иркутске: 5 февраля начинается Белый месяц

СЕГОДНЯ 03:22 2019-02-05T03:25:07+03:00

Праздновать начало года по восточному календарю в столице Приангарья будут месяц

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Сегодня, 5 февраля, наступает Новый год по Восточному календарю. У него множество названий: Цааган, Чага-Байрам, Цаган Сар. Столько, сколько языков и диалектов народов, отмечающих этот праздник по буддийскому лунно-солнечному календарю. Кстати, согласно ему, наступает Год желтой земляной свиньи.

В соседней нам республике Бурятия, он называется Сагаалган. Там сегодня официально нерабочий день. В Иркутске хоть и не выходной, но отмечать Сагаалган будут. И будут с размахом: танцами, песнями, молебнами.

Так, уже сегодня в Иркутском дацане праздновать начали в 06.00 утра. А возле Дворца спорта «Труд» иркутян ждет праздничная программа. Желающие сыграют в народные бурятские игры, примут участие во флэшмобе «глобальный ехор» в 18.00 и посмотрят на бурятского Деда Мороза, зовут которого Саган Убгэн.

Какие еще события пройдут в течение Белого месяца, читайте здесь: Сагаалган 2019 в Иркутске: молебны в дацане, танцы, концерты

ИСТОЧНИК KP.RU