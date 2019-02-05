Бурятский новый год в Иркутске: 5 февраля начинается Белый месяц
Сегодня, 5 февраля, наступает Новый год по Восточному календарю. У него множество названий: Цааган, Чага-Байрам, Цаган Сар. Столько, сколько языков и диалектов народов, отмечающих этот праздник по буддийскому лунно-солнечному календарю. Кстати, согласно ему, наступает Год желтой земляной свиньи.
В соседней нам республике Бурятия, он называется Сагаалган. Там сегодня официально нерабочий день. В Иркутске хоть и не выходной, но отмечать Сагаалган будут. И будут с размахом: танцами, песнями, молебнами.
Так, уже сегодня в Иркутском дацане праздновать начали в 06.00 утра. А возле Дворца спорта «Труд» иркутян ждет праздничная программа. Желающие сыграют в народные бурятские игры, примут участие во флэшмобе «глобальный ехор» в 18.00 и посмотрят на бурятского Деда Мороза, зовут которого Саган Убгэн.
Какие еще события пройдут в течение Белого месяца, читайте здесь: Сагаалган 2019 в Иркутске: молебны в дацане, танцы, концерты
ИСТОЧНИК KP.RU