Пожар в Братске: горит магазин автозапчастей

СЕГОДНЯ 19:31 2019-02-04T19:31:47+03:00

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ЧП на Промышленной улице в Братске, произошло поздним вечером, 4 февраля. Около 22 часов там загорелся магазин автозапчастей. Пожарные прибыли на место через несколько минут, но к этому моменту двухэтажное здание было полностью охвачено огнем.

- Здание нежилое, погибших и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Площадь пожара, составляет 1600 квадратных метров.

Сейчас спасатели продолжают бороться с огнем. На место вызваны дополнительные подразделения МЧС. О причинах возгорания говорить рано, так как дознаватели смогут приступить к работе только после того, как огонь будет потушен.

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ИСТОЧНИК KP.RU