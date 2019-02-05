СЕГОДНЯ 03:59 2019-02-05T04:02:59+03:00

Потушен крупный пожар в магазине запчастей в Братске Иркутской области. Фото: ГУ МЧС РФ по Иркутской области

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Эта ночь у пожарных города Братска выдалась тяжелой. Около 23.00 4 февраля на пульт диспетчеру позвонили очевидцы.

- Пожар! – сообщили они. - В районе Братского лесоперерабатывающего комбината.

Когда огнеборцы приехали к месту, кровля и чердак здания были охвачены огнем. Это примерно 1600 кв.метров! В строении располагался магазин автозапчастей.

- В здании находилось много материалов повышенной горимости, что способствовало быстрому распространению огня на большие площади, - рассказал пресс-службе МЧС Рф по Иркутской области руководитель тушения пожара Александр Клешнин.

Так как горели верхние этажи, тушить приходилось при помощи высотной техники - автолестниц и автоколенчатых подъемников. Пожарным пришлось разобрать часть крыши. Проложить около километра магистральных линий для подачи воды, пожарный гидрант оказался далеко.

На пожаре трудились 40 человек. Только к 3 часам ночи удалось ликвидировать открытое горение и началась проливка здания. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

- Передвижная лаборатория взяла пробы воздуха, - отмечает пресс-служба ведомства. - Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не выявлено. Угрозы населению нет.

Причину пожара установят дознаватели.

ИСТОЧНИК KP.RU