2019-02-05T04:23:13+03:00
Общество

Из-за аварии на водопроводе школы и детсады в поселке Балаганск Иркутской области закрыты с 5 февраля

В поселке режим ЧС
Мария КНЯЗЕВА
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Школы и детсады в поселке Балаганск Иркутской области закрыты с 5 февраляШколы и детсады в поселке Балаганск Иркутской области закрыты с 5 февраляФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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У школьников поселка Балаганск Иркутской области вынужденные каникулы. Из-за отсутствия центрального водоснабжения и невозможности подавать в муниципальные учреждения воду проверенного качества с сегодняшнего дня, 5 февраля, там закрыты школы и детсады. Такое постановление подписал мэр Балаганского района Михаил Кибанов.

- Это вынужденная мера вызвана аварией на водопроводе, - отмечают в администрации поселка. – Действовать она будет пока не устранят аварию и не проведут дезинфицирующие мероприятия. Сейчас в поселке режим ЧС.

Авария произошла еще 1 февраля. В тот же день начались ремонтные работы. Воду населению доставляют на водовозках, также подключено резервное водоснабжение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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