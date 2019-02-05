Первенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области золото и бронза
Спортсмены Иркутской области вернулись с Первенства России по тяжелой атлетике с двумя медалями. На соревнованиях среди юношей и девушек 13-17 лет в Старом Осколе победу одержать удалось Екатерине Протасовой из Ангарска.
- Я очень доволен выступлением Екатерины, - рассказал пресс-службе Министерства спорта тренер Протасовой Андрей Стариков. – Она показала очень хороший результат. Для моей воспитанницы это были первые крупные соревнования.
Екатерина выступает в весовой категории свыше 81 кг. Ее результат на Первенстве - в рывке составил 65 кг, в толчке – 78, по сумме двоеборья – 143 кг. Среди своей возрастной группы 13-15 лет она оказалась лучшей.
Бронзу в копилку Приангарья принес спортсмен из Зимы Сергей Животов. Он выступает в весе до 81 кг. Занимается в Детско-юношеской спортивной школе в Зиме у тренера Сергея Пугачева.
ИСТОЧНИК KP.RU