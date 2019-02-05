2019-02-05T04:47:17+03:00
Спорт

Первенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области золото и бронза

Соревнования проходили в Старом Осколе
Мария КНЯЗЕВА
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Первенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области золото и бронза. Фото: сайт ФТА РФПервенство России по тяжелой атлетике: у спортсменов Иркутской области золото и бронза. Фото: сайт ФТА РФ
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Спортсмены Иркутской области вернулись с Первенства России по тяжелой атлетике с двумя медалями. На соревнованиях среди юношей и девушек 13-17 лет в Старом Осколе победу одержать удалось Екатерине Протасовой из Ангарска.

- Я очень доволен выступлением Екатерины, - рассказал пресс-службе Министерства спорта тренер Протасовой Андрей Стариков. – Она показала очень хороший результат. Для моей воспитанницы это были первые крупные соревнования.

Екатерина выступает в весовой категории свыше 81 кг. Ее результат на Первенстве - в рывке составил 65 кг, в толчке – 78, по сумме двоеборья – 143 кг. Среди своей возрастной группы 13-15 лет она оказалась лучшей.

Бронзу в копилку Приангарья принес спортсмен из Зимы Сергей Животов. Он выступает в весе до 81 кг. Занимается в Детско-юношеской спортивной школе в Зиме у тренера Сергея Пугачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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