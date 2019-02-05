Банду домушников, совершившую 11 краж, задержали в Иркутске
В Иркутске завершилось расследование дела троих взломщиков, которые совершили серию краж в городе. Полицейские задержали воров с поличным, когда они выносили вещи из квартиры. Лидер банды, 45-летний мужчина с ампутированной рукой, объявлен в федеральный розыск. Он был отпущен под подписку о невыезде и сбежал.
У взломщиков был свой особый почерк. Они обчищали в квартиры новостроек, в которых стояли двери от застройщика. Их замки оказались наиболее беззащитны перед грабителями. Воров интересовали в основном деньги, либо ювелирные украшения и меховые изделия. То, что можно легко и быстро вынести.
Они обчищали квартиры новостроек, оборудованные дверьми застройщика. Эти замки оказались наиболее беззащитны перед грабителями.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
- Удалось доказать их причастность к 11 кражам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Общий ущерб оценивается в размере около 2 миллионов рублей.
Лидер домушников, 45-летний мужчина из-за инвалидности не мог быть помещен в изолятор на время расследования, поэтому был отпущен под подписку о невыезде. Не желая предстать перед судом, он сбежал. Сыщики объявили иркутянина в розыск.
Взломщикам грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы в размере 1 миллион рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU