2019-02-05T06:29:53+03:00
Происшествия

Банду домушников, совершившую 11 краж, задержали в Иркутске

Общий ущерб оценили в 2 миллиона рублей
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Банду домушников, совершившую 11 краж, задержали в Иркутске.Банду домушников, совершившую 11 краж, задержали в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутске завершилось расследование дела троих взломщиков, которые совершили серию краж в городе. Полицейские задержали воров с поличным, когда они выносили вещи из квартиры. Лидер банды, 45-летний мужчина с ампутированной рукой, объявлен в федеральный розыск. Он был отпущен под подписку о невыезде и сбежал.

У взломщиков был свой особый почерк. Они обчищали в квартиры новостроек, в которых стояли двери от застройщика. Их замки оказались наиболее беззащитны перед грабителями. Воров интересовали в основном деньги, либо ювелирные украшения и меховые изделия. То, что можно легко и быстро вынести.

Они обчищали квартиры новостроек, оборудованные дверьми застройщика. Эти замки оказались наиболее беззащитны перед грабителями. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Они обчищали квартиры новостроек, оборудованные дверьми застройщика. Эти замки оказались наиболее беззащитны перед грабителями.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Удалось доказать их причастность к 11 кражам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Общий ущерб оценивается в размере около 2 миллионов рублей.

Лидер домушников, 45-летний мужчина из-за инвалидности не мог быть помещен в изолятор на время расследования, поэтому был отпущен под подписку о невыезде. Не желая предстать перед судом, он сбежал. Сыщики объявили иркутянина в розыск.

Взломщикам грозит до 10 лет лишения свободы и штрафы в размере 1 миллион рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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