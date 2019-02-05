Управляющая компания из Ангарска задолжала 1, 7 миллиона рублей
Директор управляющей компании должна была выплачивать долги управляющей компании почтовикам, энергетикам и электрикам, операторам связи. Но она тратила средства на другие цели. Неоднократные предупреждения судебных приставов не помогали.
-За уклонение от исполнения судебных решений в отношении директора одной из управляющих компаний Ангарска возбуждено пять уголовных дел, - сообщили в пресс службе УФССП по Иркутской области.
После окончания расследования директору придется предстать перед судом.
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ИСТОЧНИК KP.RU