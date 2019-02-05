2019-02-05T07:39:29+03:00
Общество

Управляющая компания из Ангарска задолжала 1, 7 миллиона рублей

За то, что директор тратила деньги жильцов по своему усмотрению, ей придется ответить в суде
Алиса ВАЛУКИНА
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Управляющая компания из Ангарска задолжала 1, 7 миллиона рублейУправляющая компания из Ангарска задолжала 1, 7 миллиона рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Директор управляющей компании должна была выплачивать долги управляющей компании почтовикам, энергетикам и электрикам, операторам связи. Но она тратила средства на другие цели. Неоднократные предупреждения судебных приставов не помогали.

-За уклонение от исполнения судебных решений в отношении директора одной из управляющих компаний Ангарска возбуждено пять уголовных дел, - сообщили в пресс службе УФССП по Иркутской области.

После окончания расследования директору придется предстать перед судом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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