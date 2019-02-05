Пожар в Ангарске: бдительный сосед спас женщину
В пожарную службу Ангарска поступил звонок, очевидец рассказал, что горит квартира в пятиэтажном жилой доме 12-го микрорайона. Мужчина сообщил, что учуял запах гари и выйдя в подъезд обнаружил дым, который валил из соседней квартиры. Дверь оказалась открыта, он смог войти и вывести оттуда женщину.
Прибывшие на место происшествия пожарные оказали первую помощь пострадавшей ангарчанке. После чего пошли на поиски еще одного человека, который все еще находился в квартире на втором этаже. В ванной спасатели обнаружили 57-летнего мужчину. Он также надышался угарным газом и получил отравление. Семейная пара была доставлена в больницу.
- С верхних этажей вывели еще 8 человек, среди них двое детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Площадь пожара составила 3 квадратных метра.
По предварительной версии, причиной возникновения огня могло стать короткое замыкание проводки. Возле дивана был найден шнур светильника с нарушенной электроизоляцией. Место происшествия изучают инспекторы пожарного надзора. Спасатели поблагодарили бдительного соседа, чья внимательность помогла спасти жизни двух человек.
ИСТОЧНИК KP.RU