2019-02-05T08:44:18+03:00
Происшествия

В Ангарске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП

Полицейские смогли установить его личность и задержать [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Ангарске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП.В Ангарске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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В полицию Ангарска поступило сообщение, что в районе 3-го километра дороги «Ангарск-Савватеевка», неизвестный водитель сбил подростка, который шел по обочине на встречу потоку машин. Мужчина, находившийся за рулем иномарки подобрал 15-летнего ученика, отвез его в школу, после чего скрылся. В результате ДТП, пешеходу понабилась медицинская помощь.

В Ангарске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП.ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД установили предполагаемую марку автомобиля и опросили возможных свидетелей случившегося. Ориентировка на иномарку была передана патрульным нарядам полиции. Один из них заметил разыскиваемую машину и задержал водителя. Им оказался 53-летний местный житель.

- Я ехал с дачи на работу, не знаю как он выскочил на дорогу, - рассказал мужчина сыщикам. – Он поднялся и попросил подвезти до школы, в больницу ехать отказался. Какие травмы у него, я не знаю. Он вышел, поблагодарил и все.

За оставление водителем места аварии был составлен административный протокол. Жителя Ангарска лишили прав на 18 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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