2019-02-05T10:01:52+03:00
Происшествия

Предприниматель из Слюдянки пытался подкупить следователя СКР

Возбуждено уголовное дело
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Предприниматель из Слюдянки пытался подкупить следователя СКР.Предприниматель из Слюдянки пытался подкупить следователя СКР.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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В Слюдянке один из местных предпринимателей, работавший в сфере коммунальных услуг попался на даче взятки. Он попытался подкупить следователя, чтобы он вернул ему вещи изъятые в ходе расследования.

- В соответствии с антикоррупционным законодательством сотрудник рассказал о том, что ему предложили взятку в 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Предприниматель был задержан оперативниками регионального УФСБ России.

Сыщики устанавливают все детали случившегося, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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