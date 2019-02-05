Предприниматель из Слюдянки пытался подкупить следователя СКР
В Слюдянке один из местных предпринимателей, работавший в сфере коммунальных услуг попался на даче взятки. Он попытался подкупить следователя, чтобы он вернул ему вещи изъятые в ходе расследования.
- В соответствии с антикоррупционным законодательством сотрудник рассказал о том, что ему предложили взятку в 100 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Предприниматель был задержан оперативниками регионального УФСБ России.
Сыщики устанавливают все детали случившегося, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU