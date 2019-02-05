2019-02-05T10:21:47+03:00
Общество

Младенец погиб во время кормления грудью в Иркутской области

Молодая мать положила сына рядом с собой и уснула, придавив ребенка
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Младенец погиб во время кормления грудью в Иркутской области.Младенец погиб во время кормления грудью в Иркутской области.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Жительницу Куйтунского района признали виновной в причинении смерти по неосторожности. В ходе заседания выяснилось, что трагедия произошла, когда женщина легла на кровать вместе с сыном, чтобы покормить его грудным молоком. Во время кормления она уснула, закрыв грудью рот и нос младенца.

- Смерть наступила от механической асфиксии, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области. – Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности и приговорили к ограничению свободы на 1 год и 6 месяцев.

Судья учел, что молодая женщина не была ранее судима и не имеет алкогольной зависимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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