Молодых людей, пропавших в Усть-Куте, нашли погибшими

СЕГОДНЯ 14:30 2019-02-05T14:30:31+03:00

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В полицию Усть-Кута 4 января обратились друзья и близкие 23-летней местной жительницы, которые рассказали о пропаже девушки. Они терялись в догадках, что же именно могло случиться, ведь у исчезнувшей дома остались двое маленьких детей и 16-летняя сестра под опекой.

Сыщики выяснили, что девушка в компании своего молодого человека 1 февраля отправилась на автомобиле в Северобайкальск. Его друзья также написали заявление о пропаже приятеля. Они приняли активное участие в поисках исчезнувшей пары. Пока 5 января на берегу реки Лена наконец-то не обнаружили автомобиль, своего товарища. В нем, на задних сиденьях были найдены тела молодых людей.

- Двери иномарки были закрыты изнутри, признаков насильственной смерти не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Иркутской области. – Проводится доследственная проверка. Точные причины гибели пары станут известны после проведения экспертиз.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU