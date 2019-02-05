Прогноз погоды в Иркутске: 6 февраля днем в городе -27

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-05T15:59:09+03:00

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В Иркутске 6 февраля - переменная облачность. Снега не ожидается. Утром будет туман. Ветер ночью подует северо-западный, днём сменится на северо-восточный, восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -37,-39, днём столбики уличных термометров покажут -25,-27.

- По области также переменная облачность, но местами пойдет небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, местами в северных районах, днём и в западных районах порывы до 13 м/с, позёмки.

Температура в Приангарье ночью -44,-49, при облачной погоде -34,-39, в Катангском районе -30,-35, при прояснении -40,-45. Днем 6 февраля по области будет -24,-29, в пониженных формах рельефа -34,-39. В горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья ожидается -18,-23, местами -25,-30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU