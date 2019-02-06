2019-02-06T03:36:23+03:00
Спорт

Чемпионат и первенство РФ по пауэрлифтингу: у спортсменов из Иркутской области 12 медалей

Призовые места наши земляки заняли как на чемпионате, так и на первенстве
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Чемпионат и первенство РФ по пауэрлифтингу: у спортсменов из Иркутской области россыпь медалейЧемпионат и первенство РФ по пауэрлифтингу: у спортсменов из Иркутской области россыпь медалейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Первенство и чемпионат России по пауэрлифтингу накануне завершились в Москве. Спортсмены из Иркутской области выступили успешно. Они привезут домой сразу 12 медалей разного достоинства. 4 медали в копилку Приангарья принесла женская сборная.

- Среди женщин на чемпионате России в весовой категории 47 кг третье место заняла иркутянка Кристина Москалева, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Бронзовым призером в весе 57 стала иркутская спортсменка Виктория Карлышева, которая в сумме троеборья показала результат в 515 кг.

Ольга Адамович, так же из Иркутска, выступая в весе 63 кг одержала победу в троеборье и заняла третье место в абсолютном зачете. В целом женская сборная Иркутской области стала третьей в командном зачете. Тренируются девушки у Александра Деханова.

У мужчин выступления на чемпионате также прошли на достойном уровне. Чемпионом России в весе 74 кг стал Сергей Гайшинец из Иркутска. Серебряным призером в весовой категории 66 кг стал пауэрлифтер из Тулуна Константин Данилов. Его результат в сумме троеборья - 797,5 кг. В абсолютном зачете Константин занял третье место. Тренирует тулунчанина Николай Жданов.

Юные спортсмены, выступавшие на первенства страны, тоже принесли несколько медалей. Бронза у спортсмена из Нижнеудинска Ивана Толочина, золото у иркутянки Анастасии Червяковой, первое место у иркутского атлета Дениса Олефира, у него же золотая медаль в абсолютном зачете. Серебряным призером стал иркутянин Михаил Кривоспицкий. По сумме троеборья победил спортсмен из Тулуна Петр Королев. Спортсмены выступают в разном весе и разной возрастной категории.

Все, кроме Олефира и Кривоспицкого. Парни выступают в весе 74 кг, в возрастной группе 19-23 года. Именно в этой возрастной категории сборная Приангарья стала второй в командном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На портале Госуслуг можно узнать, где хранится кредитная история
Пятый тур чемпионата РФ по волейболу: «Ангара» из Иркутска снова побеждает
Чемпионат и первенство СФО по тайскому боксу пройдут в Иркутске
Ледяная библиотека чудес готова, концертный зал изо льда строят на Байкале
Первый теневой спектакль покажут в Театре кукол Иркутска
Прогноз погоды в Иркутске: 6 февраля днем в городе -27
«Лыжня России-2019» в Иркутске: регистрация участников пройдет с 6 по 8 февраля
С 7 по 15 февраля в Иркутске ограничат движение по улице 4-ая Железнодорожная
Молодых людей, пропавших в Усть-Куте, нашли погибшими
Ледовая переправа на Ольхон 2019 открыта
В Иркутской области молодая мать уснула во время кормления грудью и придавила ребенка
Предприниматель из Слюдянки пытался подкупить следователя СКР
В Ангарске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП
Пожар в Ангарске: бдительный сосед спас женщину
Управляющая компания из Ангарска задолжала 1, 7 миллиона рублей
Продавал служебный бензин по дешевке: водитель из Ангарска наворовал топлива на 705 тысяч рублей