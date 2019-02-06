Чемпионат и первенство РФ по пауэрлифтингу: у спортсменов из Иркутской области 12 медалей

СЕГОДНЯ 03:36 2019-02-06T03:36:23+03:00

Чемпионат и первенство РФ по пауэрлифтингу: у спортсменов из Иркутской области россыпь медалей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Призовые места наши земляки заняли как на чемпионате, так и на первенстве

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Первенство и чемпионат России по пауэрлифтингу накануне завершились в Москве. Спортсмены из Иркутской области выступили успешно. Они привезут домой сразу 12 медалей разного достоинства. 4 медали в копилку Приангарья принесла женская сборная.

- Среди женщин на чемпионате России в весовой категории 47 кг третье место заняла иркутянка Кристина Москалева, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Бронзовым призером в весе 57 стала иркутская спортсменка Виктория Карлышева, которая в сумме троеборья показала результат в 515 кг.

Ольга Адамович, так же из Иркутска, выступая в весе 63 кг одержала победу в троеборье и заняла третье место в абсолютном зачете. В целом женская сборная Иркутской области стала третьей в командном зачете. Тренируются девушки у Александра Деханова.

У мужчин выступления на чемпионате также прошли на достойном уровне. Чемпионом России в весе 74 кг стал Сергей Гайшинец из Иркутска. Серебряным призером в весовой категории 66 кг стал пауэрлифтер из Тулуна Константин Данилов. Его результат в сумме троеборья - 797,5 кг. В абсолютном зачете Константин занял третье место. Тренирует тулунчанина Николай Жданов.

Юные спортсмены, выступавшие на первенства страны, тоже принесли несколько медалей. Бронза у спортсмена из Нижнеудинска Ивана Толочина, золото у иркутянки Анастасии Червяковой, первое место у иркутского атлета Дениса Олефира, у него же золотая медаль в абсолютном зачете. Серебряным призером стал иркутянин Михаил Кривоспицкий. По сумме троеборья победил спортсмен из Тулуна Петр Королев. Спортсмены выступают в разном весе и разной возрастной категории.

Все, кроме Олефира и Кривоспицкого. Парни выступают в весе 74 кг, в возрастной группе 19-23 года. Именно в этой возрастной категории сборная Приангарья стала второй в командном зачете.

ИСТОЧНИК KP.RU