Ледяная библиотека чудес готова, концертный зал изо льда строят на Байкале

СЕГОДНЯ 04:23 2019-02-06T05:11:55+03:00

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Прозрачный байкальский лед – отличный строительный материал. Из него уже построили Ледяную библиотеку чудес в поселке Листвянка. Библиотекой она называется потому, что там есть, что почитать. Но прочесть можно лишь пожелания, мечты туристов, которые туда приезжают. Свою надпись может оставить каждый желающий. Сейчас там уже есть строчки, вырезанные на русском, испанском, английском, китайском языках. Места пока предостаточно.

- Арт-объект построен из прозрачного байкальского льда в виде логарифмической спирали, - сообщает администрация Иркутского района. - Всего в ледяной книге 18 страниц, каждая – по 50 метров в длину, а высоту – больше 3 метров.

Но в этом году это будет не единственный ледяной объект в Листвянке. Сейчас полным ходом идет строительство концертного зала изо льда. Из прозрачного материала будут стены, арки, потолки и даже музыкальные инструменты. А слушать на таком «концерте» можно музыку воды.

КОНКРЕТНО

Ледяная библиотека чудес работает ежедневно с 12.00 до 19.00 по адресу ул. Куликова, 136.

ИСТОЧНИК KP.RU