Пятый тур чемпионата РФ по волейболу: «Ангара» из Иркутска снова побеждает

СЕГОДНЯ 04:59 2019-02-06T04:59:51+03:00

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Пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока стартовал 5 февраля в Барнауле. В первый день иркутскому клубу «Ангара» выпала встреча с хозяевами «Алтай-АГАУ».

- Счет игры 0:3 в пользу нашей команды, - сообщили представители ЖВК «Ангара».

Иркутские волейболистки показали постоянство в игре, каждый из сетов закончился со счетом 25 в пользу «Ангары» - 22:25, 20:25, 20:25.

Пятый тур завершится 10 числа, каждый день иркутянки будут бороться за победу. Только 8 февраля – выходной. Нашим волейболисткам предстоит встретиться еще с 4 командами: «Омь-СибГУОР» из Омска, «Забайкалка» из Читы, «Олимп-2-ЦИВС» из Новосибирской области и «Надежды Хакасии» из Абакана.

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ИСТОЧНИК KP.RU