Поджигателя цветочного магазина разыскивают в Братске

СЕГОДНЯ 07:23 2019-02-06T07:23:11+03:00

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Полицейские Братска ищут местного жителя, который поджег цветочный павильон, расположенный в одном из многоквартирных домов на улице Советская. Камеры наружного наблюдения засняли, как ночью 4 февраля мужчина в синей куртке поднимается на крыльцо и обливает вход в магазин, после чего поджигает дверь и убегает. Прибывшие на место происшествия сыщики, обнаружили неподалеку бутылку с остатками горючей жидкости.

- Проводится доследственная проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Существовала реальная угроза того ,что огонь мог перекинуться на квартиры жилого дома.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о личности разыскиваемого братчанина, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU