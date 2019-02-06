2019-02-06T09:27:12+03:00
Происшествия

Из-за сильных холодов в Иркутской области за сутки произошло 20 пожаров

Пострадало 2 человека
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Из-за сильных холодов в Иркутской области за сутки произошло 20 пожаров.Из-за сильных холодов в Иркутской области за сутки произошло 20 пожаров.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Наступившие в Иркутской области аномальные холода стали причиной 20 пожаров. Основная причина – несоблюдение правил печного отопления. Температура воздуха в северных районах опустилась почти до -50 градусов. Пытаясь согреться, люди пренебрегают техникой безопасности. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области рассказали подробности:

- В пожарную службу Тулуна поступил звонок, очевидцы рассказали о том, что горит многоквартирный деревянный жилой дом по улице 3-й пятилетки. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что здание полностью задымлено. Хозяйка квартиры пыталась самостоятельно потушить пламя, но не справившись сбежала, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Еще до приезда спасателей все жильцы дома смогли самостоятельно покинуть здание. Одной из вероятных причин происшествия могло стать несоблюдения правил безопасности печного отопления.

Большинство пожаров случилось из-за нарушений правил безопасности. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Большинство пожаров случилось из-за нарушений правил безопасности.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Аналогичный случай произошел в поселке Большая речка Иркутского района. Местный пенсионер сумел выбраться из своего дома, отделавшись ожогами. Его соседи, ставшие свидетелями пожара, вызвали спасателей.

В ГУ МЧС по Иркутской области проводят с жителями региона профилактические беседы и устраивают поквартирные обходы. Уже оповестили более 5 тысяч человек, которым раздали около 6 тысяч противопожарных памяток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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