СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-06T10:27:49+03:00

Более 150 тысяч рублей украли интернет-мошенники у жителей Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Приангарья. В течение недели на их уловки попались сразу 6 человек. В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области рассказали подробности.

- 46-летняя жительница Вихоревки предоставила данные своей банковской карты аферистам, которые четыре месяца похищали с ее счетов деньги, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Всего, им удалось украсть 54 тысячи рублей.

Аналогичный случай произошел с 37-летней учительницей из Братска, которая назвала мошеннику пароль из СМС-уведомления, жулики использовали его, чтобы перевести на свой счет более 30 тысяч рублей.

Сыщики проводят доследственные проверки и устанавливают все детали махинаций. Полицейские выясняют личности интернет-аферистов и изучают номера их сотовых. Уже известно, что большинство звонков были сделаны из Московской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU