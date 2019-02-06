Для восстановления теплоснабжения в поселке Юрты Тайшетского района привезли тепловые пушки

СЕГОДНЯ 11:14 2019-02-06T11:14:29+03:00

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В Иркутской области продолжают восстанавливать теплоснабжение в поселке Юрты Тайшетского района. Трубы в домах местных жителей все еще остаются холодными, из-за аварии котельная работает только на половину мощности. Недостающее тепло решено восполнить с помощью электрогенераторов. Две тепловые пушки, которые привезли из Иркутска, уже подключили, они будут нагнетать горячий воздух по котлам для поддержания температуры.

- Еще 4 установки находятся в пути, их везут из Красноярска, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Три тепловые пушки установили в местных соцучреждениях.

Отключение отопления, из-за которого в поселке был введен режим ЧС, вскрыло сразу несколько проблем. Когда на улице столбик термометра опустился ниже 30 градусов, управляющая компания без разрешения сменила режим работы на водогрейный. Не заготовили и топлива для котельной, а та щепа, которая уже имелась, была попросту непригодна. А кочегары, которые трудились на станции, последний раз видели зарплату еще в декабре.

После проверки областного правительства, работникам котельной уже начали начислять деньги. Им также предоставят горячее питание. Некачественное топливо заменили на новое, которое завезли из Нижнеудинска. Местные власти организовали подворовый обход жилых домов, бесплатно выдавая всем нуждающимся более 90 обогревателей.

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ИСТОЧНИК KP.RU