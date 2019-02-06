Сибиряка, перевозившего 10 килограммов наркотиков, осудили на 4 года

СЕГОДНЯ 11:48 2019-02-06T11:48:31+03:00

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Падунский районный суд рассмотрел дело 40-летнего жителя Новосибирска, который привез в Братск почти 10 килограмм наркотиков растительного происхождения. Он прятал их в обшивке салона «Toyota Camry».

Приехав из Красноярска в Братск, мужчина припарковал свой автомобиль во дворе одного из домов. Где его уже дожились оперативники УФСБ России по Иркутской области. На допросах выяснилось, что запрещенные вещества не предназначались для продажи.

- В ходе заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, - сообщили в пресс-службе Падунского районного суда. – Дело было рассмотрено в особом порядке.

Приговор смягчило то, что у 40-летнего новосибирца есть двое несовершеннолетних детей. Следующие 4 года он проведет в колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU