2019-02-06T12:25:20+03:00
Общество

Делегация Совета Федерации работает в Иркутской области

Одна из задач – мониторинг ситуации в регионе
Дарья АМУРСКАЯ
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Делегация Совета Федерации работает в Иркутской области.Делегация Совета Федерации работает в Иркутской области.
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В Иркутскую область с рабочим визитом прибыла делегация Совета Федерации. Все 20 человек – члены Временной комиссии по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации, которая было создана, в том числе, для мониторинга ситуации в регионах. Возглавляет комиссию Андрей Кутепов, председатель Комитета по регламенту и организации парламентской деятельности.

В Приангарье сенаторы от разных регионов страны посетили учреждения образования и здравоохранения, объекты культуры и спорта, а также познакомились с ходом реализации национальных проектов, в том числе по формированию комфортной городской среды. Завершающим мероприятием визита представителей Совета Федерации станет совещание по вопросам совершенствования правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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