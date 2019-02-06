В Иркутской области сортировкой мусора могут заняться заключенные

СЕГОДНЯ 12:24 2019-02-06T12:24:03+03:00

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В рамках визита в Иркутскую область представители Совета Федерации посетили исправительную колонию №3, где в числе прочих обсудили ситуацию с переработкой мусора. Напомним, что с начала 2019 года страна перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, которая предполагает сортировку мусора и его дальнейшую переработку. Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области предложило использовать для этого труд осужденных. Члены Совета Федерации идею поддержали.

- Мусоропереработка – это сейчас, наверное, самая актуальная тема, - отметил Андрей Кутепов, председатель Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля в Российской Федерации. - Как только мы начали ей заниматься, увидели, что у Федеральной службы исполнения наказаний достаточно большие мощности для переработки мусора. Нужно наладить взаимодействие в этой сфере, и, я думаю, через год мы увидим серьезный результат.

В западных регионах России подобное сотрудничество уже налажено. В Иркутской области тема активно обсуждается. Как отметил министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, вопросы взаимодействия с ГУФСИНом прорабатываются.

ИСТОЧНИК KP.RU