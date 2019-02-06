СЕГОДНЯ 15:13 2019-02-06T15:13:17+03:00

Под Иркутском в приюте для животных произошел пожар. Фото: соцсети

В огне погибли две собаки

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Сегодня 6 февраля днем произошел пожар на территории фонда защиты животных «Ной-Поводог» в Мамонах. Здесь загорелся деревянный сарай площадью 60 метров квадратных.

- Погибли две собаки! – сообщила в соцсетях иркутянка Наталья Ветрова. – 11 животных спасатели вынесли на руках.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области добавляют, что огонь в любой момент мог перекинуться на соседние здания, однако этого удалось избежать. Спасатели вовремя прибыли к месту ЧП.

- Ктушению привлекались две автоцистерны, восемь человек личного состава, - добавляют в ведомстве. - Погибших и травмированных нет. Предварительная причина пожара, нарушение правил пожарной безопасности.

Как рассказали IRK.ru в приюте, пожар произошел в зоне карантина. В сарае содержали 11 щенков. Сотрудники успели спасти животных, а после отдали их на передержку.

ИСТОЧНИК KP.RU