СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-06T15:46:33+03:00

В Иркутске поймали девушку, которая возле банкомата украла конверт с деньгами. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

Видео, на котором она берет чужие средства, распространили в соцсетях

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Инцидент произошел в январе. На улице Новаторов в одном из банковских отделений посетительница забыла подаренный ей конверт с деньгами. Его тут же забрала другая девушка и скрылась с чужим имуществом.

- Действия подозреваемой попали в объектив камеры видеонаблюдения, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Сотрудники полиции изъяли запись, видео с изображением предполагаемой преступницы распространили в соцсетях и в средствах массой информации.

В итоге подозреваемую задержали полицейские. Ей оказалась 20-летняя уроженка Бодайбо.

Она пояснила оперативникам, что видела видео, на котором она берет чужое имущество, в социальных сетях и СМИ, однако, испугавшись, не решилась прийти в полицию.

На нее завели уголовное дело по статье "Кража". Теперь девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU