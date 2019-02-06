2019-02-06T16:12:24+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 7 февраля днем -24, по до -37

7-12 февраля в Приангарье местами в западных, центральных и южных районах сохранятся сильные морозы
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 7 февраля днем -24, по до -37Прогноз погоды в Иркутске: 7 февраля днем -24, по до -37Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 7 февраля - переменная облачность, без осадков. Утром будет туман. Ветер подует северный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -35,-37, днём потеплеет до -22,-24 градусов.

- По области - переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшой снег, в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет северо-западный, северо-восточный 3-8 м/с, в северных районах направление ветра с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

Температура в Приангарье ночью -34,-39, в пониженных формах рельефа -44,-49. Днем 7 февраля по Иркутской области ожидается -22,-27, местами -32,-37. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде синоптики прогнозируют -17,-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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