«Байкал-Энергия» обыграла красногорский «Зоркий»

СЕГОДНЯ 16:32 2019-02-06T16:32:29+03:00

Бело-синие оказались сильнее с разницей в четыре мяча

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Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» порадовали своих болельщиков и в очередном матче Суперлиги на родном льду, в 30-градусный мороз обыграли красногорский «Зоркий» со счетом 5:1.

Серьезную заявку на победу бело-синие сделали еще в первом тайме, отправив в ворота гостей три безответных мяча. Сначала после розыгрыша углового отличился Павел Дубовик, а затем с игры забили Тимофей Безносов и Александр Баздырев.

В начале второго отрезка подмосковная команда сумела размочить счет. С 12-метрового удара мяч забил Сергей Перминов. Но на большее «Зоркий» не хватило, а вот наши парни сумели отличиться еще дважды. Четвертый мяч в сетку ворот красногорцев отправил Антон Шевцов, который, к слову, отличился после передачи вратаря Григория Лапина. Ну а точку в матче поставил наш молодой игрок Никита Белошицкий.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет с соседом по турнирной таблице архангельским «Водником». Встреча состоится 9 февраля на иркутском стадионе «Труд».

ИСТОЧНИК KP.RU