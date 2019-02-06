2019-02-06T16:32:29+03:00
Спорт

«Байкал-Энергия» обыграла красногорский «Зоркий»

Бело-синие оказались сильнее с разницей в четыре мяча
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
«Байкал-Энергия» обыграла красногорский «Зоркий». Фото: Татьяна ГЛЮК.«Байкал-Энергия» обыграла красногорский «Зоркий». Фото: Татьяна ГЛЮК.
Изменить размер текста:

Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» порадовали своих болельщиков и в очередном матче Суперлиги на родном льду, в 30-градусный мороз обыграли красногорский «Зоркий» со счетом 5:1.

Серьезную заявку на победу бело-синие сделали еще в первом тайме, отправив в ворота гостей три безответных мяча. Сначала после розыгрыша углового отличился Павел Дубовик, а затем с игры забили Тимофей Безносов и Александр Баздырев.

В начале второго отрезка подмосковная команда сумела размочить счет. С 12-метрового удара мяч забил Сергей Перминов. Но на большее «Зоркий» не хватило, а вот наши парни сумели отличиться еще дважды. Четвертый мяч в сетку ворот красногорцев отправил Антон Шевцов, который, к слову, отличился после передачи вратаря Григория Лапина. Ну а точку в матче поставил наш молодой игрок Никита Белошицкий.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет с соседом по турнирной таблице архангельским «Водником». Встреча состоится 9 февраля на иркутском стадионе «Труд».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прогноз погоды в Иркутске: 7 февраля днем -24, по до -37
В Иркутске поймали девушку, которая возле банкомата украла конверт с деньгами
Под Иркутском в приюте для животных произошел пожар
В Иркутской области сортировкой мусора могут заняться заключенные
Делегация Совета Федерации работает в Иркутской области
Сибиряка, перевозившего 10 килограммов наркотиков, осудили на 4 года
Для восстановления теплоснабжения в поселке Юрты Тайшетского района привезли тепловые пушки
Более 150 тысяч рублей украли интернет-мошенники у жителей Иркутской области
Из-за сильных холодов в Иркутской области за сутки произошло 20 пожаров
Жители двух сел Тайшетского района остались без электричества
Поджигателя цветочного магазина разыскивают в Братске
На портале Госуслуг можно узнать, где хранится кредитная история
Пятый тур чемпионата РФ по волейболу: «Ангара» из Иркутска снова побеждает
Чемпионат и первенство СФО по тайскому боксу пройдут в Иркутске
Ледяная библиотека чудес готова, концертный зал изо льда строят на Байкале
Первый теневой спектакль покажут в Театре кукол Иркутска
Чемпионат и первенство РФ по пауэрлифтингу: у спортсменов из Иркутской области 12 медалей
Прогноз погоды в Иркутске: 6 февраля днем в городе -27
«Лыжня России-2019» в Иркутске: регистрация участников пройдет с 6 по 8 февраля
С 7 по 15 февраля в Иркутске ограничат движение по улице 4-ая Железнодорожная
Молодых людей, пропавших в Усть-Куте, нашли погибшими
Ледовая переправа на Ольхон 2019 открыта
В Иркутской области молодая мать уснула во время кормления грудью и придавила ребенка
Предприниматель из Слюдянки пытался подкупить следователя СКР
В Ангарске водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП
Пожар в Ангарске: бдительный сосед спас женщину
Управляющая компания из Ангарска задолжала 1, 7 миллиона рублей
Продавал служебный бензин по дешевке: водитель из Ангарска наворовал топлива на 705 тысяч рублей