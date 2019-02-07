Чемпионат России по волейболу: «Ангара» из Иркутска обыграла «Олимп-2» из Новосибирска
Пятый тур чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока проходит в Барнауле. В первый день иркутскому клубу «Ангара» выпала встреча с хозяевами «Алтай-АГАУ». Они выиграли барнаульцев со счетом 3:0.
Во второй день чемпионата, 6 февраля, «Ангара» играла с «Олимп-2-ЦИВС» из Новосибирской области. И снова победа!
- Итог игры после трех сетов 3:0 в пользу ЖВК «Ангара», - сообщают представители команды.
Сегодня иркутские волейболистки встретятся с омскими спортсменками из «Омь-СибГУОР». А 8 февраля у девушек будет перерыв в играх – заслуженный выходной. После чего, иркутянкам предстоит обыграть еще две команды: «Забайкалка» из Читы, и «Надежды Хакасии» из Абакана.
Напомним, что по итогам первых четырех туров ЖВК "Ангара" лидирует на чемпионате России.
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ИСТОЧНИК KP.RU