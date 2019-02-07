Организатора «черных лесорубов» в Иркутске приговорили к 3,5 годам лишения свободы

СЕГОДНЯ 04:22 2019-02-07T04:22:47+03:00

Его подельники получили от 2 до 3 лет

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Ущерб – один миллион рублей. Таков итог работы группы «черных лесорубов» в Гороховском лесничестве. Следствие доказало, что в сентябре 2016 года злоумышленники незаконно срубили 109 кубометров древесины.

- Контроль за всем циклом незаконных лесозаготовительных работ от непосредственной рубки до сбыта, с последующем распределением «заработка» между участниками осуществлял 44-летний житель села Еловка Иркутского района, - сообщает пресс0служба ГУ МВД РФ по Иркутской области. - Подельником был его племянник и еще 5 сообщников.

Перевозили лес они по ночам, но все же удалось поймать их с поличным во время одного их рейдов. В июле 2017 года уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений» было передано в суд. Накануне организатора группы проговорили к 3,5 годам лишения свободы, а его «коллеги» получили от 2 до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU